WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 3 skarpetkiskarpetyporadnik kupującego Magdalena Tatar 16-12-2019 (11:51) Skarpetki są nudne? Na pewno nie te… Kolorowe, wesołe, asymetryczne, a teraz o połowę tańsze w zestawach. Jeśli nie masz pomysłu na prezent dla znajomego, siostry czy taty – wybierz zestaw oryginalnych skarpetek za pół ceny. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kolorowe skarpetki to idealny prezent "last minute" (Shutterstock.com) Drobiazg, który ucieszy każdego Świąteczne upominki to poza wspólnym czasem z rodziną jeden z najmilszych elementów okresu świątecznego. Nie muszą być drogie, aby wywołały uśmiech na twarzy kogoś bliskiego – bez względu na wiek, styl życia, wykonywany zawód lub zainteresowania. Skarpetki meksykańskie, artystyczne, kulinarne i wiele, wiele innych rodzajów – w te święta mają szansę stać się choinkowym hitem. Wydawałoby się, że skarpetki są mało oryginalnym prezentem i nieciekawym dodatkiem do garderoby. Z założenia mają się nie wyróżniać na tle stroju, poza skarpetkami dla małych dzieci, które najczęściej są pokryte kolorowymi wzorami. Tymczasem od jakiegoś czasu znajdą w tej kategorii coś dla siebie zarówno miłośnicy sztuki (zwróć uwagę na skarpetki z Salwadorem Dalim), kolekcjonerzy komiksów Marvela, jak i wytrawni gracze. I to bez rujnowania budżetu! Prezent pod choinkę – niedrogi, acz efektowny Duży wybór upominków "na stopy" pozwoli nam dopasować coś dla każdego członka rodziny i grona znajomych, tak aby pod choinką znalazł się drobiazg dla każdego – bez zbędnych wydatków i bez przepłacania. W tej kategorii mieszczą się zabawne kapcie w kształcie zwierzątek, urocze termofory, podkolanówki z puszystej tkaniny i wiele, wiele innych inspiracji do 30 lub 40 zł. Zawadiackie skarpetki dla chłopaka lub taty Skarpetki z lubioną potrawą lub napojem spodobają się tacie lub chłopakowi, który przepada za hamburgerami. Ulubione zwierzaki, rośliny albo coś dla zainteresowanych majsterkowaniem lub motoryzacją – inspiracji jest tak wiele, że trudno je wszystkie wymienić. Większość ciekawych, kolorowych skarpetek jest wykonanych z gładkiej bawełny i często są to modele uniseksowe. Spójrz w dół i się uśmiechnij Produkty "z przesłaniem", czyli interesującym lub zabawnym napisem to kolejna z kategorii zabawnych skarpetek, które z chęcią nosimy i kupujemy na prezent. Od kolorowych, asymetrycznych produktów różnią się przede wszystkim delikatniejszą kolorystyką. Czerń, biel i szarość to kolory, w których najczęściej je wybieramy, aby podkreślić treść przesłania. Będą świetne dla np. brata, o którym wiemy, że na kolorowe skarpetki się nie zdecyduje. Są też bardziej uniwersalne, dzięki czemu będziemy je też nosić jak zwykłe, codzienne skarpetki. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne