Kobiety narzekają, że ich partnerów "boli głowa". Seksuolog wyjaśnia, kiedy najczęściej spada częstotliwość zbliżeń

To jest sprawa subiektywna. Tutaj chodzi o partnerstwo i uzgodnienie swoich preferencji. Dla jednego mężczyzny raz w tygodniu to będzie za mało, a dla innego za dużo. Tutaj chodzi o to, co para sobie wypracuje jako standard. Większość pacjentów mówi mi, że uprawiają seks raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Na co dzień nie są w stanie podjąć tej aktywności. Są przemęczeni, zapracowani, ciągle w czterech ścianach, a to nie sprzyja pożądaniu.