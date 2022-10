SKIN DOPAMINE – stymulująca kuracja skóry z retinolem od FaceBoom

Sezon jesienno-zimowy to najlepszy okres, aby wprowadzić retinol do swojej pielęgnacji. To jeden z najbardziej cenionych i najskuteczniejszych składników aktywnych o działaniu pobudzającym skórę do odnowy, poprawiającym jej strukturę i jędrność, redukującym widoczność porów i zmarszczek. Jednak, aby cieszyć się efektami jego działania musimy pamiętać o kilku zasadach jego stosowania. Włączając retinol do wieczornej pielęgnacji zaczynamy od niższych stężeń, tak aby powoli budować tolerancję skóry i zapobiec jej podrażnieniom. Początkowo stosujemy go rzadziej - raz na 4-5 dni, stopniowo zwiększając częstotliwość aplikacji. Efektem ubocznym kuracji retinolem może być także złuszczanie się naskórka i uczucie zwiększonej suchości, dlatego podczas kuracji retinolem skóra wymaga wzmożonego nawilżania oraz regeneracji i ukojenia - pielęgnacyjną rutynę musimy uzupełnić o kosmetyki silnie nawilżające i redukujące nadreaktywność. A w ciągu dnia stosować ochronę przed promieniowaniem UV.