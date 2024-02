SKINIMALIZM Z NIVEA

Skinimalizm określany jest jako filozofia slow beauty, czyli spokojne, powolne i minimalistyczne podejście do pielęgnacji. To nic nowego, to po prostu powrót do korzeni. Znały go już nasze mamy i babki. Wbrew pozorom nie chodzi tutaj, aby jeszcze bardziej skupić się na sobie i na wyborze kolejnych skomplikowanych procedur pielęgnacyjnych. Slow beauty zakłada, że nadmiar składników w kosmetykach, a także ich za duża ilość, to nie jest to, co nam jest potrzebne. Im mniej, tym lepiej. Chodzi o unikanie presji dotyczącej ciągłych zmian, pogoni za nowościami, docenienie stałości i prostoty pielęgnacji oraz przede wszystkim skupianie się na podstawowych potrzebach naszej skóry