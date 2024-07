Skończył 53 lata. Ma 40‑letniego syna

Piotr "Liroy" Marzec urodził się 12 lipca 1971 roku w Busku-Zdroju. Wychowywał się na kieleckim osiedlu Sady. Pod koniec lat 80. rozpoczął swoją karierę muzyczną. Występował jako DJ. W latach 90. wyemigrował do Francji, gdzie założył Leeroy & The Western Poss.

Po powrocie do Polski przeprowadził się do Gdyni. Początkujący raper został zauważony przez wytwórnię muzyczną, która zaoferowała mu kontrakt. Rok później wydał swój pierwszy album "Alboom", który uznawany jest za najlepiej sprzedający się krążek w historii polskiego rapu.

W kolejnych latach współpracował z takimi artystami jak Mietek Szcześniak, Kayah, Katarzyna Skrzynecka czy Michał Urbaniak. W 2013 roku ogłosił, że kończy karierę muzyczną. Dwa lata później rozpoczął karierę polityczną. Wstąpił do partii Kukiz’15, z której odszedł zaledwie rok później. Dostał mandat posła VIII kadencji.

W wywiadzie udzielonym dla "Hejt Parku" wrócił do tematu rozstania. Nie mógł pogodzić się z decyzją sądu.

Jak to możliwie, że 53-letni polityk jest ojcem 40-letniego mężczyzny? Liroy wyznał, że nie jest on jego biologicznym ojcem.

