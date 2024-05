Wspomina dzieciństwo. "Mieszkaliśmy w kanałach Dworca Centralnego"

Piotr Liroy-Marzec w 2015 roku został posłem, dołączając do partii Kukiz'15. Muzyk w przeszłości, jeszcze jako nastolatek, bardzo interesował się sportem. Jak sam przyznał, zajęcia zajmowały mu większość czasu, tym samym pomagając się odciąć od trudnej rzeczywistości.

Piotr Liroy-Marzec już niejeden raz przyznawał, że wychowywał się w przemocowym domu, a ojciec był jego oprawcą. Dziennikarz Interii przywołał statystyki, które mówią, że ponad 70 proc. osób, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie, powiela ten sam schemat w dorosłym życiu. Na pytanie o wyjście poza ów schemat i poukładanie sobie życia, Liroy-Marzec otwarcie powiedział, że nie jest to możliwe.

Jak dodał, od "powielania przemocy w dorosłym życiu" uratowało go pewne spotkanie, które dobitnie mu pokazało, jak może skończyć, jeśli nie wyrwie się z kręgu przemocy.

Jak się okazało, Liroy-Marzec zapoznał się wówczas z profesorem, który wykładał na uniwersytecie "ale życie potraktowało go w taki sposób, że znalazł się w kanałach". Poseł wyznał, że dokładnie pamięta, jak tego człowieka traktowali ludzie, których uważał za autorytety.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!