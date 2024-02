52‑letni Liroy zaskoczył wyznaniem. O 40‑latku mówi "mój syn"

Małżeństwo Liroya i Joanny Krochmalskiej przetrwało 10 lat. Para doczekała się trojga dzieci: Michelle, Piotra i Dextera. Rozwodem tej dwójki od razu zainteresowały się media. Krochmalska zdecydowała się udzielić wywiadu "Wysokim Obcasom", w którym wyjawiła, że były mąż nie płaci alimentów. Liroy wówczas od razu odniósł się do słów byłej ukochanej.

W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim Liroy wyznał, że posiada przyszywanego syna z poprzedniego związku. Dziś już dorosłego mężczyznę poznał, gdy miał on zaledwie osiem lat.

Panowie do dziś mają świetny kontakt. Liroy podkreśla, że od momentu, gdy poznał Konrada, do teraz czuje się jego prawdziwym ojcem.

