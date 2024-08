Skończyła 33 lata. Mało kto wie, kim jest jej partner

Ewelina Lisowska urodziła się 23 sierpnia 1991 roku we Wrocławiu. Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie gitary klasycznej. W 2007 roku była wokalistką hardcorowego zespołu Nurth. Dwukrotnie brała udział w przesłuchaniach do "Mam Talent".

Przełom nadszedł w 2012 roku, kiedy dostała się do półfinału programu "X Factor ". Miała wówczas zaledwie 21 lat. Jeszcze w tym samym roku podpisała swój pierwszy kontrakt i pierwszą EP-kę.

W 2013 roku wydała swój debiutancki album "Aero-Plan", na którym znalazł się utwór "W stronę słońca", który z miejsca stał się hitem. Za krążek otrzymała "SuperJedynkę", a także została nominowana do nagrody MTV Europe Music Awards . W ciągu 10 lat kariery wydała cztery kolejne albumy. Zajęła się też dubbingiem. Jej głos można usłyszeć w bajkach takich jak "Książę Czaruś", "Rysiek Lwie Serce" czy "Jestem Franky".

