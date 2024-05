Wkroczyła na scenę w "miniówce". Idealna sukienka na wesele

Chociaż na początku kariery lansowała wizerunek pin-up girl, to obecnie chętniej romansuje z elegancją, kobiecością i wieczorowym szykiem. Ewelina Lisowska włożyła na event sukienkę w odcieniu łososia i antycznego różu, który jest łagodny i dziewczęcy, ale zdecydowanie daleki od infantylności. Tym bardziej ograny pościelową satyną , która snuje zmysłowe opowieści i nawiązuje do bieliźnianego trendu.

Wokalistka postawiła na krótki model sukienki, którego materiał nonszalancko i płynnie układał się w "fale". Wszelkie drapowania i marszczenia powróciły do mody, wspominając dawne czasy, w których kreacje upinane były bezpośrednio na sylwetce. To także ciekawa alternatywa, która dodaje klasycznym sukienkom charakteru, a także manipuluje złudzeniem optycznym i pozwala przenieść na dalszy plan to, co wolimy ukryć.