Skórzane kozaki za 200 zł? To nasz hit wyprzedaży

Jak dbać o skórzane buty?

Uwielbiamy skórzane buty za ich długowieczność. Jednak aby rzeczywiście służyły nam przez lata, musimy o nie odpowiednio dbać. Regularne czyszczenie i impregnacja to podstawa. Pamiętaj jednak, by nigdy nie myć skórzanych butów pod bieżącą wodą, by zbyt dużo wody nie dostało się w głąb skóry. Wystarczy przetrzeć je miękką szmatką namoczoną w wodzie z mydłem lub płynem do kąpieli. Po myciu warto zetrzeć nadmiar wody z butów (np. za pomocą ręcznika). Nie chcemy dopuścić do sytuacji, by skóra "spiła" wodę. Istnieje też prosty, ekspresowy trik, jak usunąć ze skórzanych butów zadrapania. Otóż, wystarczy wetrzeć w nie odrobinę kremu nawilżającego. Tego najpopularniejszego, w niebieskim opakowaniu. Zabrudzenia znikną. A jeśli twoje nowe skórzane kozaki (albo inne buty ze skórzanym środkiem) są ciasne, chodź w nich po domu w wilgotnych skarpetkach. To sprawdzony sposób na szybkie rozchodzenie butów.