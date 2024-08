Wszyscy patrzyli tylko na nią. Nie każda odważyłaby się na taką kreację

Teraz celebrytka zagościła w ojczyźnie i od razu pojawiła się na dużym evencie kosmetycznym marki Douglas. Jej stylizacja sprawiła, że to właśnie na niej fokusowały się spojrzenia wszystkich zgromadzonych gości . Mało która kobieta miałaby odwagę, by włożyć podobną kreację.

Celebrytka wyeksponowała w tej kreacji plecy oraz linię talii. Z powodzeniem dobrała do niej dodatki. Look uzupełniły bowiem srebrne sandałki na szpilkach oraz kremowa, pikowana torebka domu mody Chanel .

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!