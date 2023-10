Skradła show na pokazie. Długość mini to nie wszystko

Klasyczny kolor i nieszablonowy krój

Po jej przejściu temperatura na wybiegu zdecydowanie wzrosła. Karolina Pisarek to jedna z ulubionych modelek Dawida Wolińskiego, której przypadła śmiała stylizacja do zaprezentowania na pokazie. Tę sukienkę trudno nazwać "małą czarną". Chociaż długość mini się zgadza, to dekolt i rękawy kreacji daleko odbiegają od uniwersalnej prostoty i klasyki.