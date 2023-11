Skradła show na scenie? Wskoczyła w sukienkę z siateczki

Natasza Urbańska już wkrótce zasiądzie w fotelu jurorki w programie "The Voice Kids". Lecz wygląda na to, że gwiazda jest już oswojona ze studiem i tamtejszą sceną, gdyż w sobotni wieczór, 18 listopada, wystąpiła w półfinale "The Voice of Poland". Piosenkarka zaprezentowała swój nowy singiel "Po prostu patrz".