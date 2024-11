Skrzydłokwiat ponownie zakwitnie. Wystarczy produkt z kuchni

Zaletami ekologicznych metod odżywiania roślin są m.in. oszczędność, niewielki wysiłek oraz pozytywny wpływ na środowisko. Wiele osób obawia się jednak słabej skuteczności. Nic bardziej mylnego. Jednym ze sprawdzonych sposobów na domowy nawóz dla roślin doniczkowych jest wykorzystanie herbaty. Odżywka do kwiatów, przygotowana z popularnych ziół to strzał w dziesiątkę.

Herbata na zmarniałe rośliny

Fusy z herbaty oraz sam napar można wykorzystać zarówno do pielęgnacji roślin doniczkowych, jak i ogrodowych. Jednym z gatunków, który z powodzeniem przyjmie herbacianą odżywkę i odwdzięczy się pięknym wyglądem, jest skrzydłokwiat. Popularna roślina w domowych warunkach często nie wypuszcza kwiatów. Dzieje się tak zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy ogrzewanie znacznie wysusza powietrze w naszym domu. Jak temu zaradzić?

Podczas przesadzania rośliny należy położyć na dnie doniczki torebkę po herbacie (wcześniej zaparzoną i ostudzoną) lub wsypać do ziemi same fusy. Po rozłożeniu materii w glebie przez grzyby i bakterie, składniki mineralne zawarte w ziołach staną się przyswajalne dla rośliny i sukcesywnie będą ją odżywiać.

Która herbata będzie najlepsza?

W przypadku skrzydłokwiatów najlepiej wypada herbata zielona, która cechuje się najmniejszym stopniem przetworzenia i wysoką zawartością składników mineralnych. Dobrym (i tańszym) wyborem jest też herbata czarna, która zawiera sporo azotu i sprawdzi się w przypadku roślin preferujących kwaśne środowisko.

Jak przygotować ziołową odżywkę do skrzydłokwiatu? To banalnie proste. Wystarczy, że zaparzysz torebkę zielonej herbaty (lub łyżeczkę suszu) w 500 ml gorącej wody. Ważne, by napar był słaby – zbyt mocna esencja może działać szkodliwie. Podlewaj roślinę miksturą min. 2 razy w miesiącu. Pamiętaj, by wcześniej napar ostudzić.

W wywarze z zielonej herbaty znaleźć można m.in. magnez, który wzmacnia liście, potas sprzyjający kwitnieniu, a także fosfor, wspierający rozwój systemu korzeniowego. Dzięki regularnemu podlewaniu naparem skrzydłokwiat wzmacnia się, lepiej rośnie oraz wypuszcza nowe pędy. Listki nabierają głębokiej, zielonej barwy i błyszczą się jak nigdy.

Dodatkowo, zielona herbata ma lekko zakwaszające działanie, co czyni ją idealnym nawozem dla kwiatów preferujących lekko kwaśne podłoże. Skrzydłokwiat najlepiej rozwija się w glebie o pH od 5,5 do 6,5. Systematyczne stosowanie herbacianej odżywki pomaga utrzymać odpowiedni odczyn gleby, co jest kluczowe dla zdrowego wzrostu rośliny i obfitego kwitnienia.

