Dodaj do skorupek jajek i zblenduj. Ten nawóz wzmocni rośliny nawet zimą

Okres grzewczy jest wyzwaniem dla roślin doniczkowych, które potrzebują odpowiednich warunków do wzrostu. Suche powietrze i podwyższone temperatury mogą negatywnie wpływać na ich kondycję. W sezonie jesienno-zimowym należy szczególnie o nie zadbać, aby mogły swobodnie kwitnąc i wprowadzać do naszego wnętrza odrobinę koloru. Kluczowe może być odpowiednie nawożenie.

Skorupki jajek zasilą rośliny w wapń, który wspiera wzrost oraz rozwój korzeni. Kawa poprawi strukturę ziemi i zwiększy jej kwasowość. Natomiast banan dostarczy potasu. Ten składnik sprawi, że ulubiony gatunek puści nowe pąki, a liście nabiorą blasku. Jak to zrobić?

Do misy blendera wrzuć 5 skorupek po jajkach, 5 łyżek zmielonej kawy, dwa banany ze skórką i dolej 700 ml zimnej wody. Całość zblenduj na gładki płyn . Powstałą miksturą regularnie podlewaj ulubione gatunki roślin. Szybko zauważysz różnicę. Szczególnie docenią go paprotki, skrzydłokwiaty i storczyki.

Od początku października do końca lutego rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi i troski. Warto skupić się nie tylko na nawożeniu, ale i na regularnym podlewaniu. Należy to robić mądrze, aby uniknąć przepełnienia donic .

Przed kolejnym podlaniem, warto sprawdzić wilgotność podłoża palcem – jeśli gleba jest sucha na głębokości kilku centymetrów, to znak, że czas dolać wody. Warto zapewnić roślinom raz na jakiś czas "kąpiele" nawadniające. Wystarczy umieścić donice z roślinami w wannie lub prysznicu i delikatnie zraszać je wodą.

