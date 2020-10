Skuteczny tik na katar. Czosnek i cebulę ma każdy w swojej kuchni

Najlepiej ten trik zastosować w połączeniu z syropami na odporność, również wykonanymi samodzielnie. Codzienna ochrona przed wirusami i bakteriami oraz dbanie o zdrowie to podstawa tej jesieni.

Trik z czosnkiem i cebulą na katar

Katar nie pozwala zasnąć dzieciom, jest zmorą dorosłych. Jak się go szybko pozbyć? Czasami może męczyć tygodniami – zależy, z jakiego powodu się pojawił i czy nie jest objawem alergii – jednak zwykły katar związany z infekcją można pokonać za sprawą prostego triku. Potrzebne są do tego trzy rzeczy, konkretnie cebula, czosnek oraz gaza. Te wartościowe warzywa należy zawinąć w gazę i się nimi inhalować. Można też je zalać wrzątkiem i wdychać opary. Tego konkretnego sposobu nie polecamy dzieciom, bo mogą mieć uczulenie na czosnek.

Jak skutecznie zwalczać katar?

Najlepsze są inhalacje i regularne opróżnianie nosa. Możemy sobie pomóc w walce z infekcją również naturalnymi sposobami, codziennie dbając o odporność. Idealny będzie tutaj syrop z czosnku i cebuli z dodatkiem miodu. Jak go przygotować?

Cebulę i czosnek kroimy w plasterki i umieszczamy w słoiku. Do warzyw dodajemy łyżkę miodu. Zostawiamy na noc. Cebula i czosnek puszczą soki, a miód się rozpuści. Zawartością słoika możemy potrząsnąć, bądź ją wymieszać. Syrop pijemy po łyżeczce codziennie. Możemy dodać do środka kurkumę, imbir, cynamon. Wszystkie te przyprawy mają działanie odkażające. Jeżeli męczy nas kaszel, świetny będzie tymianek. Napar z tymianku to idealny napój, z dodatkiem miodu smakuje również dzieciom.