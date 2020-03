Ślub Księżniczki Beatrycze w cieniu koronawirusa. Są obawy co do przebiegu uroczystości

Ślub księżniczki Beatrycze z Edoardo Mapellim Mozzim ma odbyć się 29 maja w Londynie. Niestety, rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa budzi pewne wątpliwości co do przebiegu uroczystości.

Ślub księżniczki Beatrycze z Eduardo Mapellim Mozzim od początku miał mieć "kameralny" charakter w porównaniu do innych królewskich zaślubin. Ceremonia zaplanowana na 29 maja ma odbyć się bowiem w kaplicy w Pałacu św. Jakuba, która pomieści ok. 150 gości. Teraz jednak pojawiły się obawy co do ostatecznej liczby gości, a nawet ogólnego przebiegu uroczystości.