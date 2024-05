Ryba, która smakuje jak kurczak. Poprawia pracę mózgu

Belona jest drapieżnym gatunkiem morskiej ryby, która żywi się mniejszymi rybami oraz skorupiakami. Pływa w stadach blisko powierzchni wody. Spotkać ją można we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego oraz morzach przyległych – Bałtyckim, Północnym, Śródziemnym i Czarnym . Charakteryzuje się wydłużonym ciałem, które osiąga nawet do 100 cm.

Poławiana jest ze względu na doskonały smak, inny niż wszystkie - przypomina bowiem kurczaka. Jednak nie jest popularna w Polsce i w pierwszym lepszym sklepie z rybami pewnie jej nie znajdziesz. Jeśli masz taką możliwość, najlepiej zgłoś się bezpośrednio do rybaków, którzy prowadzą połowy na morzu. W innym przypadku warto zajrzeć do hurtowni ryb .

Przyrządzając i jedząc belonę, nie zdziw się, jeśli zobaczysz w środku zielone ości . To w żadnym razie nie znaczy, że ryba jest zepsuta. Ości belony są zielone ze względu na zawartość naturalnego barwnika, czyli biliwerdyny.

Dzięki temu spożywanie belony wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego. Ponadto poprawia pracę mózgu i wzrok oraz wzmacnia kości i stawy . Co więcej, belona zawiera niewielkie ilości tłuszczu, zatem może być spożywana nawet w dużych ilościach przez osoby, które trzymają dietę.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!