Dopraw rosół tą przyprawą. Już nigdy nie zrobisz go inaczej

Rosół jest jedną z najbardziej lubianych zup przez Polaków. Choć większość z nas gotuje go według własnego przepisu, mało kto wie, że można podsycić jego smak jeszcze bardziej. Wystarczy dodać tę przyprawę. Już nigdy nie ugotujesz go bez niej.

Wielu Polaków nie wyobraża sobie niedzielnego obiadu bez rosołu. To on stanowi zazwyczaj podstawę pierwszego dnia. Choć jest wszystkim doskonale znany, istnieją sposoby na to, jak możemy jeszcze bardziej ulepszyć jego smak. Wystarczy jedna przyprawa, która jest dostępna w każdym sklepie. Domownicy będą zachwyceni.

Dodaj tę przyprawę do rosołu

Rosół opiera się najczęściej na mięsie i warzywach: marchewce, selerze oraz korzeniu pietruszki. Część z nas dodaje do niego kupne kostki rosołowe, które mają nadać mu lepszego smaku. Okazuje się jednak, że możemy to zrobić całkowicie naturalnymi sposobami. Jednym z nich jest ta przyprawa.

Choć mało kto wie, w staropolskich przepisach do rosołu dodawano odrobinę świeżego rozmarynu. Nada on zupie nieco bardziej wyrazistego smaku, dzięki któremu ta tradycyjna potrawa nie stanie się z czasem nudna. To idealny sposób na to, by zaskoczyć gości smakiem "nowego" rosołu.

Które mięso dodać do rosołu?

Bardzo ważną kwestią dotyczącą gotowania rosołu jest ta, jakie mięso zdecydujemy się do niego dodać. Specjalistka od polskiej kuchni, czyli Magda Gessler zdradziła w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, że najgorszym rodzajem miejsca dodawanym do rosołu jest kura. Najlepszym natomiast - kaczka i wołowina.

- Polacy myślą, że kura to mięso. A kura to hormon - powiedziała Gessler.

Poradziła także, aby mięso dodawać z kością, która podbije smak i wydobędzie esencję.

Składnikiem, którego nie warto jednak dodawać, jest opalana cebula. Popularna, aczkolwiek szkodliwa dla zdrowia, może wpłynąć negatywnie na układ nerwowy.

- Jeśli przypieczona cebula trafi do rosołu, razem z nią przechodzą do potrawy takie toksyczne związki jak akrylamid, który kumuluje się w organizmie i może zaburzać prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego - powiedział Baszar El-Helou, dietetyk z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH- Państwowego Instytutu Badawczego w rozmowie z portalem poradnikzdrowie.pl.

