Śmierć Anastazji w Grecji. Detektyw: Takich zaginięć jest dużo więcej

Niestety handel ludźmi wciąż ma się dobrze. Najczęściej dotyczy krajów spoza Unii Europejskiej, szczególnie za naszą wschodnią granicą i w Azji. Indie czy nawet Tajlandia, która z pozoru wydaje się być krajem bezpiecznym, to miejsca, gdzie nie polecam podróżować samemu. Nie oznacza to jednak, że w Europie to zjawisko nie występuje. Nawet w Polsce nie można czuć się w 100 proc. bezpiecznie, o czym świadczą ataki na młode kobiety, które korzystały z aplikacji do zamawiania pojazdów.