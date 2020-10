Śmierć Madzi z Sosnowca wstrząsnęła Polską. Co dzieje się z jej ojcem?

Katarzyna W. udusiła dziecko w swoim mieszkaniu, potem wzięła wózek i wyszła z nieżyjącą córką na spacer. Porzuciła jej ciało w sosnowieckim Parku Dietla – konkretnie w miejscowych ruinach. Kolejnym krokiem Katarzyny było upozorowanie porwania Madzi. Upadła na drogę, a potem twierdziła, że ktoś ją uderzył. O napaść oskarżyła przypadkowego przechodnia. Po kilku dniach sprawą zainteresował się Krzysztof Rutkowski. 2 lutego detektyw namówił matkę Madzi, żeby przyznała się do zabicia córeczki. Wtedy kobieta opowiedziała mu, co zrobiła z jej ciałem.

Katarzyna W. – kara

Ustalono, że mężczyzna wyjechał do Anglii, gdzie układa sobie nowe życie. – Z Bartkiem nie mam kontaktu, który mieszka w te chwili w Wielkiej Brytanii – mówi "Faktowi" Krzysztof Rutkowski . – Jeżeli on będzie chciał na ten temat rozmawiać ze mną, ja jestem zawsze otwarty. Myślę, że Bartek nie chce wracać do przeszłości, która dla niego była dramatem – uważa.

Dziennikarka tabloidu rozmawiała z mieszkańcami Sosnowca i były sąsiadami Bartka. W kamienicy, w której mieszkał z żoną i córką, została już tylko siostra, która nie rozmawia z mediami. – On tu czasami przyjeżdża – wyjaśnia Krystyna Plutecka, sąsiadka. Pytana o Katarzynę, stwierdza: W ogóle nie powinna wyjść. Do śmierci.

Podobne zdanie ma Zbigniew Graczyk, mieszkaniec Sosnowca, z którym rozmawiał "Fakt". – Powinna dostać dożywocie. Wydaje się to nienormalne, żeby własne dziecko zostawić na pastwę losu – ocenił. – To jest bulwersująca sprawa. Nie wydaje mi się, żeby wyrok 25 lat był adekwatny do czynu, którego się dopuściła – zaznaczył. Spekulował też, że w małżeństwie Katarzyny i Bartka musiało się dziać bardzo źle. – Coś było nie tak, skoro on nie miał w ogóle wpływu na to, co robiła jego żona – skwitował mężczyzna.