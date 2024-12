Trudno zapanować nad tym, by ze zlewu nie wydobywały się nieprzyjemne zapachy. Nawet jeśli kuchnia wysprzątana jest na błysk, fetorek może rozchodzić się po pomieszczeniu unosząc się w odpływu. Mamy sposób na to, jak go zwalczyć za jednym pociągnięciem.

Kuchenny zlew to bardzo specyficzne miejsce. W celach zdrowotnych należy dbać o utrzymanie jego higieny. Nie jest to łatwe, bo to właśnie tam trafiają drobiny jedzenia spłukiwane z talerzy, czy resztki zmywane z garnków i patelni. Nie tak łatwo zadbać o to, by okruszki, odrobina ziemniaków, czy sosu, nie zaczęła ulegać powolnemu rozkładowi w odpływie. Dodatkowo gromadzenie się w nim resztek może prowadzić do zatkania. Gdy woda nagle całkowicie przestanie odpływać ze zlewu, dopiero zacznie się kłopot.

Kuchenny syfon to doskonałe miejsce dla bakterii. Jest w nim wilgotno, a środki czyszczące nie zawsze tam docierają. W efekcie procesy gnilne są nie do powstrzymania ze wszystkimi swoimi konsekwencjami. Nawet wypolerowany na błysk kuchenny zlew może zwyczajnie śmierdzieć. Jak uporać się z tym problemem?

Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z odpływu?

Mamy trzy metody, które pomogą zadbać o to, by odpływ był drożny i nie gromadziły się w nim drobnoustroje będące przyczyną nieprzyjemnego zapach. Pierwszy z tych sposobów to wykorzystanie kapsułki do zmywarki.

Skoro kapsułka doskonale radzi sobie w zmywarce, można ufać, że z podobnym skutkiem zwalczy brud w odpływie. W tym celu należy rozpuścić ją w dwóch szklankach wody. Tak przygotowanym roztworem zalewamy zlew i czekami. Płyn spływając do odpływu przy okazji dokładnie go wyczyści, usuwając resztki jedzenia i fetorek. Po 20 minutach należy wypłukać zlew gorącą wodą.

Zalej odpływ płynem do płukania ust

Druga metoda wykorzystuje płyn do płukania ust. W normalnych okolicznościach używamy go po umyciu zębów. W tym przypadku ląduje on w odpływie, gdzie dosłownie wyżre cały nieprzyjemny zapach dzięki swoim właściwościom bakteriobójczym.

Ostatnia metoda to zasypanie odpływu solą i sodą oczyszczoną w proporcji po pół szklanki. Gdy już to zrobimy, należy odczekać trochę ponad kwadrans. Następnie zalewamy wszystko gorącą wodą. Smrodek z odpływu nie będzie mieć szans.

