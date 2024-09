Dodaj jedną miarkę. Toaleta będzie pachnieć czystością

Czystość i świeżość w toalecie to marzenie każdego, kto dba o porządek w domu. Niestety, nawet mimo regularnych porządków, nie zawsze udaje pozbyć się nieprzyjemnych zapachów z muszli klozetowej.

Kiedy już czujesz, że coś nie gra, a wizyta znajomych zbliża się wielkimi krokami, istnieje prosty sposób, by natychmiast uratować sytuację. I co ciekawe, wcale nie musisz biec do sklepu po specjalne odświeżacze.