Sneakersy na koturnie - jak modnie je nosić?

Sneakersy na koturnie + jeansy

Najmodniejsze modele w stylu Isabel Marant pasują nie tylko do elastycznych, jeansowych rurek i jegginsów, ale też do jeansów mom-fit, slouchy czy culottes. W towarzystwie luźniejszych fasonów spodni z denimu zyskują nonszalancki, streetwearowy look, szczególnie, gdy do kompletu dodamy bluzę z kapturem czy skórzaną kurtkę ramoneskę. Lubisz jeansy i wygodne, miejskie stylizacje? Sneakersy na koturnie będą idealnym uzupełnieniem Twojej garderoby!