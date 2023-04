Buty, które nigdy nie wyjdą z mody. Noszą je na całym świecie. Ty też?

Za co je kochamy?

Za co kochamy conversy? Za wszystko! Wygodę, ponadczasowość, uniwersalność. Za to, że w ciepłe miesiące można nosić je każdego dnia: do sukienek, szortów, dżinsów… Chyba nie ma stylizacji, do której conversy by nie pasowały. Miłośniczki tych butów zakładają je nawet do sukni ślubnych. Trampki od lat wymykają się trendom, od lat są na szczycie pożądanych butów. Największą popularnością cieszy się model All Star, a konkretnie biały z gumową podeszwą ozdobioną kolorowym paskiem. To najbardziej uniwersalny i ponadczasowy model, który pasuje każdemu – bez względu na styl, jaki prezentuje na co dzień, płeć, wiek, okazję. Dostępne są dwie wersje cholewki: krótka i sięgająca za kostkę, nawiązująca do koszykarskich początków marki.