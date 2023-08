Sokołowska cała w jeansie. Prezentuje najmodniejszy fason spodni na jesień

Nie inaczej zrobiła Jessica Mercedes, która wybrała się na Tydzień Mody wraz z marką Levi’s oraz Katarzyna Sokołowska. Reżyserka pokazów mody już pochwaliła się na Instagramie serią zdjęć w stylizacji zdominowanej przez denim. Jej look idealnie sprawdzi się jesienią. Warto go odtworzyć, gdy ponura aura zawita do Polski już na dobre.