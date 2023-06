Sokołowska zawojowała pokaz. Taki garnitur widzimy pierwszy raz

Kasia Sokołowska w koczku Małej Mi

Chociaż buty na grubej podeszwie same w sobie były dość toporne, to wystarczyło odsłonić palce, aby wprowadzić powiew lekkości. Przebojowym akcentem okazały się także kolczyki Katarzyny Sokołowskiej w formie serc. Uroczy kształt biżuterii i koczek Małej Mi przełamywały surowość ubrania oraz wprowadzały do nowoczesnej stylizacji nutkę spontaniczności.