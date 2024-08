Sokołowska w "nagiej" bluzce. Koronki zagrały pierwsze skrzypce

Ostatnio Katarzyna Sokołowska pojechała go promować aż do Sopotu. Na Instagramie pochwaliła się nietuzinkowym lookiem utrzymanym jeszcze w letnim klimacie . Gwiazda stacji TVN zaszalała przede wszystkim z wyborem góry. Ale warto zaznaczyć, że jej stylizacja była udaną kompilacją kilku trendów.

Katarzyna Sokołowska po raz kolejny udowodniła, że należy do grona najlepiej ubranych znanych Polek. W Sopocie zaszalała ze stylizacją, w której pierwsze skrzypce grała "naga" bluzka wykonana z niezwykle subtelnych, białych koronek . Warto nadmienić, że koronki wróciły do łask już kilka sezonów temu, a elementy garderoby typu "naked" robią furorę od dłuższego czasu.

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!