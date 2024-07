Mistrzyni stylu. Wybrała spódnicę, którą mało kto nosi

Katarzyna Sokołowska postawiła na klasyczną i bardzo elegancką, czarno-białą bazę. Lejący się top zestawiła z długą do ziemi, rozszerzającą się spódnicą (krój syrenki, który pięknie modeluje sylwetkę). Posągowy, niemalże patetyczny model nie jest popularny i raczej trudno będzie go ograć w wersji na co dzień. Sprawdzi się bardziej w stylizacji do teatru czy eleganckiej restauracji.