Solidne wyniki badań potwierdzają. Te kobiety są najszczęśliwsze

Kobiety żyją pod zbyt dużą presją?

Badacz do powyższych wyników odnosi się w książce pt. "Happy Ever After". Stwierdza w niej również, że przestarzały system wartościowania nie ma odniesienia w dzisiejszych czasach, a wręcz działa szkodliwie. Bezdzietne singielki bardzo często są piętnowane przez społeczeństwo, jako kobiety, które nie odniosły sukcesu w życiu - są traktowane jako "przegrane". To tylko umacnia poczucie presji - aby wyjść za mąż, mieć dzieci, bo inaczej nie będzie się spełnioną.