On ma inną. "Ona udaje, że temat nie istnieje"

Właściwe pytania i szczere odpowiedzi

Psycholożka podkreśla, że najważniejsze to zadawać sobie właściwe pytania i udzielać na nie szczerych odpowiedzi: "Co dla mnie oznacza świadomość, że mój partner oprócz mnie będzie miał bliską, intymną, emocjonalną więź z inną kobietą? Co dla mnie oznacza świadomość, że najpewniej inną kobietę będzie dotykał tak samo czule jak mnie albo będzie całował ją tak samo czule jak mnie, uprawiał z nią seks? Na ile będę w stanie się czuć bezpiecznie w tej relacji? Na ile mogę przewidzieć, co się będzie w tym związku działo? Co z moją zazdrością? Czy jestem zazdrosna? Jak zamierzam sobie z tym poradzić?".