Pies sam podaje łapę? Chce przekazać coś ważnego

W sieci pojawiło się też proste, ale poruszające wyjaśnienie, co oznacza taki gest. Jeden z tiktokerów nazwał to wprost "głaskaniem" przez psa. - Czy wiesz, że jeżeli twój pies łapie się podczas głaskania, jest to jego sposób na to, aby też cię pogłaskać? Położenie na tobie łapy to znak, że kocha cię i ci ufa – mówi internauta.