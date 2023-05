Solve On by Health Labs Care - sukces na całej linii

Solve On to zaawansowane dermokosmetyki dla skóry z niedoskonałościami – zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Linia prowadzi przez skuteczne składniki aktywne, np. laktoferynę, diglukozyl kwasu galusowego, ekstrakt z owoców palmy sabałowej aż do mocy i bogactwa kwasów m.in. szikimowego, jabłkowego, hialuronowego czy mlekowego. Za recepturę linii odpowiada zespół multidyscyplinarnych ekspertek, m.in.: dr nauk chemicznych, mgr kosmetologii Alicja Śliwowska oraz dr nauk biologicznych Karolina Bazela