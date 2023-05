SPF na co dzień. Całoroczna ochrona przeciwsłoneczna jako podstawa pielęgnacji

Szkodliwe promienie UVA i UVB

Promieniowanie UV można podzielić na trzy rodzaje różniące się długością fal. Promienie UVC jest dla nas nieszkodliwe, bo zatrzymuje je warstwa ozonowa Ziemi. Efekty promieniowania UVB, stanowiącego 5% wszystkich promieni UV, znamy dobrze. To ono odpowiada za oparzenia słoneczne i powstawanie opalenizny będącej reakcją obronną skóry. Jednak to promienie UVA są najbardziej szkodliwe! Stanowią 95% wszystkich promieni docierających do nas i mają trzy długości fal. Najgłębiej w skórę wnikają te ultradługie. Przenikają one przez chmury i szyby, więc oddziałują na nas nawet w ponure, ciemne dni, które spędzamy w pomieszczeniach. Jakie spustoszenia mogą poczynić? Wywołują stres oksydacyjny, sprawiają, że DNA komórek skóry mutują, uszkadzają włókna kolagenowe i naczynia włosowate oraz nasilają trądzik różowaty. To one mogą przyczyniać się powstawania zmian rakowych.