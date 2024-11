Joe Biden już ma jednak powody do radości. Jego najstarsza wnuczka, Naomi Biden, poinformowała na swoim profilu na Instagramie, że spodziewa się pierwszego dziecka.

To pierwszy raz, kiedy wnuczka prezydenta USA Joe Bidena podzieliła się publicznie wiadomością o stanie błogosławionym. Wcześniej żaden z członków rodziny prezydenta nie ujawnił na ten temat żadnych informacji.

19 listopada 2022 roku Naomi Biden poślubiła Petera George'a Heermanna Neala, którego poznała cztery lata na randce zaaranżowanej przez przyjaciół. W sierpniu 2021 roku para przeprowadziła się wspólnie do Białego Domu, a we wrześniu tego samego roku miały miejsce ich zaręczyny.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!