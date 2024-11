Mąż Harris ma polskie korzenie. Oto skąd pochodzą pradziadkowie

I choć o kandydatach wiemy już całkiem sporo, to nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że mąż Kamali Harris ma polskie korzenie. Pradziadkowie Douglasa Emhoffa byli Żydami, którzy pochodzili z Małopolski. Na początku XX wieku rodzina wyjechała do Stanów Zjednoczonych.

W styczniu 2023 roku Douglas Emhoff odbył podróż do Polski. W obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau zapalił znicz, oddając hołd ofiarom. Oprócz tego mąż Kamali Harris odwiedził rodzinne Gorlice, a tam punkty związane z historią społeczności żydowskiej. Miał też okazję zobaczyć domy, w których mieszkali jego przodkowie.

– Zaszczytem jest, że jestem w Polsce, że mogę odwiedzić ten piękny kraj. (...) Przyjechałem tutaj w imieniu Stanów Zjednoczonych, w imieniu prezydenta, pani wiceprezydent, by mówić na temat nienawiści oraz antysemityzmu, ale także, by mówić na temat przyszłości – oznajmił wówczas drugi dżentleman USA.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!