Spódnica w kwiaty, czyli modny flower power w letnich stylizacjach - zobacz najciekawsze modele tego sezonu!

Modna spódnica w kwiaty, czyli must-have sezonu wiosna-latoDlaczego warto mieć w swojej kolekcji spódnicę w kwiecisty print? Ten roślinny motyw pojawia się co sezon w kolekcjach największych projektantów (Erdem, Dolce&Gabbana, Chloe czy Michael Kors) i nic nie wskazuje na to, aby miał niebawem wyjść z mody. Kwiaty mogą być zarówno romantyczne i dziewczęce, pstrokate i wyraziste w stylu boho, ale również eleganckie i stonowane np. w połączeniu z ciemnymi kolorami czy koronką. Można je stylizować w wydaniu na co dzień, ale również oficjalnym wieczorowym, co udowadniają topowe gwiazdy na galach i ściankach. Wystarczy spojrzeć na zestawy Mirandy Kerr, Taylor Swift czy Jessiki Alby, które na duże wydarzenia medialne wybierają kwieciste spódnice, które ubarwiają stylizację i dodają szyku.