Spodnie Krupińskiej to hit jesieni. Fani legginsów ich nie założą

Paulina Krupińska to polska modelka i prezenterka telewizyjna. W 2012 roku wygrała konkurs Miss Polonia i zyskała rozpoznawalność. Od tamtej pory jej kariera nabrała pędu. Obecnie jest prowadzącą porannego pasma "Dzień Dobry TVN".

Paulina jest aktywna na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się z fanami swoją codziennością. Aktualnie przebywa w Rzymie i sukcesywnie publikuje relacje z urlopu. Jej towarzyszką podróży okazała się być inna modelka, Kamila Szczawińska. Dziewczyny chętnie wrzucają wspólne kadry, a my przyglądamy się najnowszej stylizacji prowadzącej "Dzień Dobry TVN".

Długie spacery skłaniają do wyboru praktycznej stylizacji. Paulina poszła w klasykę i wygodę. Zdecydowała się na białą koszulę i brązowe, luźne spodnie. Te lniane, o oversizowym kroju są niezwykle modne w tym sezonie .

Kiedy nosić czekoladowe spodnie? Tak naprawdę sprawdzą się na wiele okazji. Będą idealne na spacer w parku, a także na bardziej oficjalne wyjście. To od ciebie zależy czy zestawisz je z klasyczną koszulą, czy też ciepłym swetrem. W połączeniu z botkami lub sneakersami stworzysz wygodny codzienny look. Z kolei dodając do nich marynarkę uzyskasz bardziej formalną wersję na spotkanie biznesowe.