Krupińska nie godzi się na nadejście jesieni. Tak ubrała się do "DDTVN"

Gotowi na zmianę pogody i nową porę roku? Przed nami jeszcze kilka ciepłych dni, ale potem temperatury będą oscylowały wokół 15 stopni Celsjusza. Dlatego Paulina Krupińska korzysta z ostatnich chwil lata, zanim za dobre włączy tryb jesieniary . Jej ostatnia stylizacja to prawdziwa manifestacja.

Prowadząca "Dzień Dobry TVN" stanęła przed kamerami w rewelacyjnym looku, którego w tym roku niestety nie będziemy miały już szansy odtworzyć. Ale warto zapisać go w pamięci jako modną inspirację na kolejny sezon wiosenno-letni .

Choć wzór kwiatowy nie jest niczym odkrywczym, to zawsze będzie obecny w letniej garderobie i nigdy nie wyjdzie mody. Paulina Krupińska zdecydowała się łączkę zdominowaną przez róż. Ale oprócz na print, warto też zwrócić uwagę na fason ze spiczastym dekoltem, poszerzoną linią ramion, rękawami 3/4 i subtelną baskinką .

