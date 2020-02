WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 2 poradnik kupującegomoda damska Sylwia Ścibak 31-01-2020 (14:22) Spodnie w kratkę. Eleganckie modele nie tylko do pracy Spodnie w kratę to niekwestionowany hit. Są tak uniwersalne, że można je nosić nie tylko na spotkania towarzyskie czy zajęcia na uczelni, ale też do pracy, w której wymaga się formalnego dress code'u. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Krata dobrze wygląda ze wzorami, które mają podobny kolor (Shutterstock.com) W ciągu ostatnich lat spodnie w kratę zyskały ogromną popularność. Ich casualowy styl z nutą retro elegancji świetnie się sprawdza nie tylko w pracy czy na różnych uroczystościach. Niektóre modele z powodzeniem można połączyć z rockową ramoneską i kultowymi martensami, które pasują przede wszystkim na codzienne, luźne okoliczności. Chcesz wiedzieć, jak stylizować ten fason, by wyglądać modnie? Sprawdź nasze wskazówki. Dla kogo spodnie w kratę? Krata to wyrazisty wzór i od razu przyciąga uwagę. Jeśli więc chcesz podkreślić nogi, wybierz właśnie taki model i najlepiej obcisły, mający wysoki stan, który dodatkowo je optycznie wydłuży. Panie, które chcą przyciągnąć spojrzenia na górne partie ciała, mogą wybrać albo jednolite jeansy, albo spodnie w delikatną kratę, która nie wyróżnia się kolorem na tle bluzki czy swetra. Kobiety mające nieco masywniejsze nogi wcale nie muszą rezygnować z kraty na spodniach. Powinny jednak wybierać luźniejsze fasony i większe wzory, bo drobna kratka zwykle jeszcze bardziej uwydatnia gabaryty. Warto też wybierać bardziej stonowane barwy, np. szare, granatowe. Na wyszczuplenie dobrze działa też pepitka, czyli krata biegnąca na ukos. Możesz ją wybrać, jeśli masz np. szerokie biodra. Z czym nosić? Do pracy Szukasz alternatywy dla garsonki albo ołówkowej, czarnej spódnicy? Możesz wybrać eleganckie cygaretki w kant ozdobione szarą albo granatową kratą. Na górę warto włożyć klasyczną, białą koszulę, a na dół - czarne szpilki ze spiczastym noskiem. Całość świetnie sprawdzi się jako strój do pracy biurowej, gdzie wymaga się skromności oraz elegancji. Na co dzień Ten sam model możesz z powodzeniem dopasować także do wysokich trampek i jednolitej koszulki lub koszulki z nadrukiem. Możesz też wybrać spodnie w stylu paper bag, a do tego dołączyć wzorzystą bluzkę. Krata, mimo że jest wyrazista, dobrze koresponduje z innymi wzorami. Pod warunkiem jednak, że oba te elementy łączy ten sam kolor. Innym wariantem może być stylizacja, o której wspomnieliśmy już wyżej. Kraciaste rurki warto dopasować do martensów, kremowego swetra oraz czarnego kożucha o kroju ramoneski. Ten wariant ma młodzieżowy charakter i idealnie pasuje kobietom, które stawiają na odważne rozwiązania. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku Komentarze