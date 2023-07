Spotkał ją na korytarzu. Zwrócił uwagę na pewien szczegół

Pasję do muzyki i miłość do rodzimych gór obydwoje mają wpisane w DNA, a swoją muzyczną edukację rozpoczęli w bardzo młodym wieku. Edyta i Łukasz Golcowie uczęszczali do tej samej szkoły i to właśnie tam się poznali. Nie od razu zwrócili jednak na siebie uwagę, a uczucie pojawiło się dopiero w klasie maturalnej, za sprawą pewnej charakterystycznej rzeczy, którą Edyta miała na sobie.