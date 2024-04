Spotkał się ze Staniszkis. Przypomniał, co mówiła o rządach PiS-u

"W Polsce dziwi mnie to, że ludzie nie cenią swojej wolności i wolności innych. Że pozwalają władzy – i PiS, i PO nie są tu bez winy – na różne sposoby naruszać tę wolność. Obojętność wobec postępowania władzy jest dziś szokująca. Demokracja paradoksalnie powoduje większą obojętność niż system totalitarny. Bo ludzie myślą, że wybory to wszystko, co mają w ręku, i one załatwiają sprawę" - zauważyła.