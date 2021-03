WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu #WSZECHMOCNE

Najnowsze Popularne #Wszechmocne Spełnione i niezależne. Dołącz do nas » Przejdź na #WSZECHMOCNE Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne sklep online + 2 sieć spożywczazakupy online Katarzyna Rapczyńska-Lubieńska Dzisiaj, 23-03-2021 12:01 Materiał powstał przy współpracy z Barbora Sprawdź, jak zyskać czas i energię dla siebie i swojej rodziny Kalendarzowa wiosna już za nami, a to oznacza, że życie znów nabierze rozpędu i optymizmu. Marzysz o tym, by dostarczyć sobie dodatkowej energii i znaleźć więcej czasu dla siebie i swoich bliskich? To możliwe, jeśli dobrze rozplanujesz każdy swój dzień i skorzystasz z prostych, sprytnych rad. Share Źródło: materiały partnera Po zimowym deficycie słońca nasz organizm potrzebuje sporej dawki witaminy D. To dobry moment, by chwytać każdy dzień, dbając przy okazji o zdrową dietę. Ryby, jajka oraz oleje roślinne dostarczają niezbędnych kwasów omega-3, które poprawią wygląd skóry, włosów i paznokci. Nie zapominajmy także o świeżych warzywach i owocach – zawierają dużo witaminy C, a to dopiero prawdziwy zastrzyk energii! Jak jeszcze przygotować organizm do wiosennej rewolucji i zyskać więcej energii i czasu dla siebie i bliskich? Już małe codzienne zmiany przyniosą duży efekt. Podpowiadamy, jakie nawyki warto wprowadzić do planu dnia. Oszczędzaj czas W ciągu dnia każdy z nas wykonuje mnóstwo różnych czynności, które zabierają nam cenny czas. Jeździmy do pracy, odwozimy dzieci do szkoły, odbieramy, wozimy na dodatkowe zajęcia, a po południu robimy zakupy. Obecna sytuacja nieco zmieniła dotychczasowy porządek. Coraz więcej spraw realizujemy online – nawet kwestie urzędowe czy spotkania. Komputer czy telefon z dostępem do internetu zastąpiły nam szereg czynności realizowanych fizycznie. Dzięki nim możemy również zamawiać jedzenie lub robić codzienne zakupy spożywcze – liczba sklepów spożywczych online znacząco wzrasta, więc wybór jest duży. Ostatnio na warszawskim rynku zakupy przez internet zaczęła dostarczać marka dobrze już znana w krajach bałtyckich - Barbora.pl. Kupując online unikamy stania w korkach, kolejkach sklepowych czy szukania miejsca parkingowego. To świetna opcja dla osób, które nie mają kiedy chodzić po sklepach lub gubią się w markecie, gdy towar znów został ustawiony w innym miejscu. Warto zatem sięgać po e-zakupy, a zaoszczędzony czas przeznaczyć na realizację swoich pasji. Oszczędzaj energię Zakupy z domu pozwalają nie tylko oszczędzać czas, ale także energię, którą można wykorzystać na uprawianie sportu lub naukę nowych umiejętności. To również ogromne ułatwienie, a ich główną zaletą jest to, że możemy je robić z każdego miejsca i o dowolnej porze. Wystarczy mieć komputer lub telefon w zasięgu ręki i skorzystać z aplikacji – a tym samym znacznie uprościć i skrócić to, co zabiera nam nawet kilka cennych godzin z napiętego dnia. Mając konto w sklepie internetowym możemy zapisywać własne listy zakupowe. Dzięki temu następnym razem nie trzeba będzie tworzyć nowego koszyka produktów, które stale kupujemy. Wystarczy zapisać swoją listę i dodać lub usunąć te rzeczy, których w domu jeszcze nie zabrakło. Co więcej nie musimy dźwigać ciężkich toreb oraz zgrzewek z wodą, a towar dostarczany jest prosto pod nasze drzwi o wybranej przez nas porze, przez 7 dni w tygodniu. A co jeśli przypomnimy sobie o jakimś produkcie po złożeniu zamówienia? Wystarczy skorzystać z funkcji uzupełniania koszyka, jaką np. wprowadził wspomniany wcześniej internetowy sklep spożywczy Barbora.pl – zanim sklep zajmie się realizacją zamówienia – możemy dodawać kolejne produkty, o których sobie przypomnieliśmy podczas spaceru z psem czy ćwicząc wieczorną jogę. materiały partnera Źródło: materiały partnera Planuj czas dla siebie i rodziny Planowanie codziennych czynności sprawia, że jesteśmy lepiej zorganizowani, a co za tym idzie, możemy spędzić więcej cennych chwil np. z rodziną. Od obowiązków wprawdzie nie uciekniemy, ale możemy znacząco usprawnić i skrócić ich wykonywanie. Przykładem może być kuchnia – zamiast każdego dnia martwić się, co przygotować na obiad i codziennie chodzić do sklepu, bo czegoś nam zabrakło, możemy wspólnie z rodziną zaplanować jadłospis na cały tydzień i zapisać listę produktów do kupienia w wirtualnym koszyku w sklepie internetowym Barbora. Zaoszczędzony w ten sposób czas możemy poświęcić na odpoczynek, spacer, jogging, wypad z dziećmi za miasto lub wyjście do kina. Kupuj lokalne i świeże produkty Robiąc zakupy spożywcze online warto zwrócić uwagę na dostępność lokalnych wyrobów w ofercie sklepu oraz sposób przewożenia zakupów – zapewnienie odpowiednich warunków, w tym urządzeń chłodzących pozwala zachować jakość i świeżość produktów. Dla przykładu Barbora.pl oferuje produkty od lokalnych, warszawskich piekarni. Dodatkowo, przy złożeniu zamówienia do godziny 17.30, dowiezie ulubione produkty jeszcze tego samego dnia. A nie od dziś wiadomo, że świeże, wysokiej jakości wyroby są kluczem do naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. I są po prostu smaczniejsze. Bezpieczeństwo zakupów Niewątpliwą zaletą zakupów online jest bezpieczna, bezdotykowa dostawa. Produkty trafiają pod nasze drzwi bez konieczności wychodzenia z domu, stania w kolejce wśród tłumów oraz mijania wielu osób w sklepowych alejkach. W magazynach, skąd są dostarczane, obowiązują najwyższe zasady sanitarne. Co daje nam pewność, że świeża żywność, np. owoce i warzywa, nie była dotykana przez wiele osób. Dodatkowo, kurierzy sklepów internetowych, takich jak Barbora, pracują w jednorazowych rękawiczkach, często dezynfekują dłonie oraz prawidłowo zasłaniają nos i usta. Gotuj w domu i uczyń rytuał ze wspólnych zdrowych posiłków Nic tak nie wzmacnia więzi jak rodzinne posiłki spożywane przy wspólnym stole. Oczywiście do ich przygotowania warto zaangażować wszystkich mieszkańców naszego domu. Dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami, a nasze zachowania służą im za wzór. Jeśli zależy nam na tym, by pociechy nabrały dobrych nawyków żywieniowych, zaproponujmy im wspólne przygotowywanie posiłków z produktów, które mamy dostępne w domu. Będą mogły samodzielnie udekorować kanapki za pomocą ogórka czy rzodkiewki, a nawet stworzyć ulubione postaci z bajek. Taka "zabawa" w kuchni to świetny sposób na kształtowanie prawidłowych postaw w przyszłości. Jeśli nawet pociecha nie będzie przekonana co do danego składnika, nie rezygnujmy. Być może nie teraz, a za kolejnym razem przekona się do nowego smaku. Jak zarejestrować się na barbora.pl? Oszczędzaj pieniądze Korzystając z zakupów spożywczych online, przed złożeniem zamówienia, możemy wygodnie przejrzeć i zweryfikować produkty wrzucone do koszyka, a do tego mamy pełną świadomość, ile wyniosą nasze zakupy. Co więcej, mamy szybki dostęp do informacji o aktualnych promocjach, dzięki czemu preferowane przez nas produkty, takie jak świeże warzywa, owoce, nabiał czy pieczywo od lokalnych dostawców możemy kupić nawet za połowę ceny. Pierwsze zakupy na Barbora.pl zrobimy 10 proc. taniej, a do 1 maja mamy darmową dostawę zakupów na wskazany adres. Nie marnuj jedzenia W Polsce w ciągu roku marnuje się ok. 9 mln ton jedzenia. Aby zmienić ten trend, postarajmy się zmodyfikować nasze codzienne nawyki. Jednym z zasadniczych kroków są bardziej przemyślane zakupy i gotowanie z produktów, które mamy dostępne w domu. Wcześniej przygotowane menu na cały tydzień i dokładnie zaplanowana lista zakupów, pozwala nam minimalizować marnowanie żywności. Kupując online, łatwiej jest na spokojnie przeczytać etykietę produktu, porównać różne opcje i sprawdzić, czy dokonujemy właściwego dla nas wyboru. Dbaj o środowisko Korzyści płynące ze zmiany nawyków to coś więcej niż tylko lepsze samopoczucie i zacieśnienie relacji rodzinnych. To również życie w zgodzie z naturą i szukanie rozwiązań dobrych dla środowiska. Warto zwracać uwagę nie tylko na świeże, lokalne produkty, ale i na to, w co zostały zapakowane. Foliowe torebki śniadaniowe możemy zastąpić woskowijkami, a rzeczy na wagę trzymać w bawełnianych woreczkach. Zrezygnujmy z plastikowych siatek na rzecz papierowych – w sklepie Barbora.pl można wybrać, w jakiej torbie mają być dostarczone twoje zakupy. Dzięki temu firma ogranicza ilość plastikowych opakowań i dba o środowisko. Robiąc zakupy online, mamy swój drobny wkład w redukcję śladu węglowego, a segregując śmieci i kupując w papierowych torbach, przyczyniamy się do troski o środowisko. Pamiętajmy – każdy mały krok ma znaczenie.