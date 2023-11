Sprawdzony patent na kuny. Nawet nie zbliżą się do samochodu

Kuny pojawiają się w Polsce już od wielu lat i wciąż są zmorą wielu kierowców. To małe i niepozorne zwierzę może spowodować poważną szkodę auta lub nawet pożar wywołany zwarciem. Gryzonie te są drapieżnikami należącymi do rodziny łasicowatych i zazwyczaj mierzą od 40 do 50 cm długości (nie wliczając w to ogona). Kuny występują w niektórych regionach Azji, a także niemal w całej Europie.

Grasują przeważnie nocą i chętnie zamieszkują np. na strychu. Szybko sieją spustoszenie w miejscu, w którym się pojawią. Są niezwykle hałaśliwe, pozostawiają po sobie odchody, a do tego potrafią uszkodzić instalacje i izolacje. W poszukiwaniu jedzenia grzebią w śmietnikach i wchodzą na poddasza domów. Żywią się m.in. myszami, ptakami, owadami, żabami, ale też owocami.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Auta służą im do zabawy

W ciągu dnia prawdopodobieństwo spotkania kuny jest niewielkie. O ich obecności dowiadujemy się dopiero, gdy zajrzymy pod maskę samochodu. Gryzoń ten jednak nie planuje uwić sobie gniazdka, lecz używa wnętrza pojazdu jako "placu zabaw". Często też magazynuje tutaj swoje pożywienie. Zdarza się, że kuna nie przegryzie kabli, lecz zostawi po sobie ślady łapek lub resztki chleba czy owoców. Jednak to tylko jeden ze scenariuszy.

Kuny często wpadają w furię gdy wyczują, że na ich terytorium pojawiła się "obca" kuna. Kiedy dowiedzą się o konkurencji, mogą zniszczyć wszystkie elementy, na których wyczują zapach rywala. Młode gryzonie potrafią zrobić sobie poligon z przewodów, gumowych węży czy mat wygłuszających.

Zwierzęta mogą wyrządzić spore szkody także na poddaszu, gdzie szukają miejsca do osiedlenia się. Najczęściej w tym celu wchodzą pomiędzy warstwę wełny mineralnej, która znajduje się pomiędzy ścianą wewnętrzną a dachem. Kuny to zwierzęta terytorialne i przekonanie ich do zmiany miejsca może być wyjątkowo trudne, jednak nie jest niemożliwe.

Jak pozbyć się kun?

Jednym z bardziej skutecznych sposobów na pozbycie się kun są elektryczne środki odstraszające. Takie urządzenie montuje się w komorze silnika. W przypadku innych metod, takich jak odstraszacze dźwiękowe lub chemiczne, opinie są podzielone - wielu użytkowników skarży się, że takie rozwiązania szybko tracą swoją skuteczność, ponieważ kuny się do nich przyzwyczajają.

Zobacz także : Wchodzą do domów w całej Polsce. Prawdziwa plaga

Istnieje wiele domowych metod na odstraszanie kun, od zawieszania kostek toaletowych, po umieszczenie worków z sierścią zwierząt domowych, których kuny starają się unikać. Jednak skuteczność tych metod jest umiarkowana, ponieważ kuny są bardzo bystrymi obserwatorami i szybko rozumieją, że podejrzany zapach nie stanowi dla nich zagrożenia. Ciekawym sposobem jest parkowanie w oświetlonym miejscu. Ze względu na fakt, że gryzonie wyrządzają szkody nocą i wolą to robić pod osłoną ciemności, parkowanie pod latarnią może rozwiązać problem.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!