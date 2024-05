Spryskaj framugi i parapety. Żaden pająk nie wejdzie

To prawdziwa plaga. Pająki pchają się do domów drzwiami i oknami, gdy tylko zrobi się ciepło. Wiele osób się ich brzydzi czy wręcz panicznie boi. Jak się przed nimi chronić? Okazuje się, że najskuteczniejsze są domowe sposoby.

Pająki dostają się do domów z różnych powodów. Najczęściej poszukują pożywienia, a ponieważ polują na owady, które często znajdują się w ludzkich siedzibach, to właśnie za nimi podążają. Z kolei w chłodniejszych miesiącach pająki dostają się pod dach w poszukiwaniu ciepłego i suchego miejsca do przezimowania.

Zresztą, nie potrzebują przecież specjalnego powodu. Wystarczy otwarte podczas pogodnego dnia okno, które owad uzna za zaproszenie do eksploracji. Uparte pajęczaki mogą też przedostawać się do nas przez rozmaite niezabezpieczone szczeliny, wentylatory czy kominy. Zdarza się, że wnosimy je sami na ubraniach, butach czy w torbach lub na plecakach.

Bronimy się przed pająkami. Warto zabezpieczyć te miejsca

Stworzenia te są na tyle drobne, że z łatwością przeciskają się przez najdrobniejsze szczeliny w fundamentach, ścianach, oknach i drzwiach. Uszczelnienie tych miejsc może znacząco zmniejszyć liczbę pająków w domu, to jednak często za mało, aby całkowicie odciąć im drogę. Oczywiście możemy kupić specjalne środki chemiczne, które odstraszą pająki, jednak jeśli nie chcemy wydawać na to pieniędzy, zawsze pozostają jeszcze naturalne sposoby. Okazuje się, że wiele przydatnych repelentów albo już mamy w domu, albo możemy je bez większego trudu (i wydatków!) pozyskać.

Tych zapachów nie znoszą pająki. Skuteczne środki

Pająki są wrażliwe na różne zapachy, które pomogą nam skutecznie rozwiązać ten trudny problem. Jednym z najskuteczniejszych repelentów jest olejek miętowy. Wystarczy rozpylić jego roztwór w miejscach, gdzie zauważymy pająki – uciekną w popłochu. Podobne działanie wykazuje też eukaliptus czy cytrusy. W tym przypadku możemy użyć esencji i olejków albo po prostu rozłożyć na parapecie skórki z owoców.

Bardzo skuteczny jest również cynamon, w dodatku bardzo łatwy w zastosowaniu. Wystarczy rozsypać go na parapecie albo przygotować na jego bazie domową mieszankę odstraszającą pająki. Do połowy szklanki wody wlewamy 1 łyżkę octu, 1 łyżkę soku z cytryny i dodajemy 1 łyżkę cynamonu. Całość przelewamy do butelki z atomizerem i spryskujemy newralgiczne miejsca.

Rośliny na pająki. Koniecznie postaw na parapecie

Niektóre rośliny wydzielają zapachy, które są wyjątkowo nieprzyjemne dla pająków. Wystarczy, że zaczniemy je uprawiać w domu, a błyskawicznie pozbędziemy się problemów. W doniczce na parapecie warto trzymać lawendę, miętę, bazylię lub rozmaryn.

Miniogródek ziołowy sprawdzi się także w kuchni – najlepsze, bo świeże przyprawy będziemy mieć zawsze pod ręką. Bazylia skutecznie wypłoszy też mrówki, muchy czy komary. Bardzo ciekawą rośliną jest do mieszkania jest melisa cytrynowa – nie lubią jej nie tylko pająki i komary, ale też natrętne muszki owocówki.

