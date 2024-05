Zadomowił się w Polsce. "Fałszywa czarna wdowa"

Zyzuś tłuścioch należy do rodziny omatnikowatych. Osiąga od 5 do 8 mm. Żywi się owadami i niewielkimi bezkręgowcami. Samice zyzusia potrafią wydawać dźwięki przypominające ćwierkanie ptaka. Robią to za pomocą niewielkich kolców, które znajdują się na spodzie odwłoka. Częstotliwość wydawanego przez nie dźwięku osiąga nawet 1000 Hz — w ten sposób zwabiają do siebie samców.