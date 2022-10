Spryskaj ścianę tanim środkiem z apteki. Grzyb zniknie w mig

Jak usunąć grzyb ze ściany? Oczywiście można zastosować chemiczne środki ze sklepu, jednak są one dość drogie i często nieprzyjemne w zapachu. Na szczęście możemy skorzystać również z domowego sposobu i przygotować mieszankę do skutecznego wyczyszczenia ściany. Wystarczy tylko zaopatrzyć się w olejek herbaciany, który kupimy w aptece za kilka złotych. Należy wymieszać dwie łyżeczki olejku z dwiema szklankami ciepłej wody, a następnie przelać do butelki ze spryskiwaczem. Zagrzybioną ścianę spryskujemy miksturą i zostawiamy na trzy dni. Po tym czasie dokładnie myjemy ścianę wodą z mydłem i suszymy.