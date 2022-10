Potrzyj zabrudzone rolety. Znowu będą jak prosto ze sklepu

Pranie rolet okiennych

Kolejny etap to zasadnicze pranie. W tym celu świetnie sprawdza się mieszanka wody, płynu do naczyń i proszku do prania w proporcji 2:1:1 (np. szklanka wody, pół szklanki płynu i tyle samo proszku). Gąbkę nasączamy w miksturze i usuwamy zanieczyszczenia, pozostawiając materiał do wyschnięcia.