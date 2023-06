Spryskaj skrzyp polny, a już nie odrośnie. To prawdziwy pogromca chwastów

Wiele osób docenia skrzyp polny ze względu na swoje wyjątkowe właściwości. Kiedy jednak musimy z nim walczyć we własnym ogrodzie, staje się jednym z naszych największych wrogów. Istnieje jednak prosty, a do tego tani sposób, by się z nim raz na zawsze rozprawić.

Skrzyp polny może zdziałać prawdziwe cuda. Niestety spędza także sen z powiek wielu ogrodnikom. Co zrobić, żeby usunąć go ze swojej posesji? Wystarczy użyć tego, co mamy we własnej kuchni.

Skrzyp polny - właściwości

Widząc tę roślinę, trudno sobie wyobrazić, że można ją wykorzystać aż na tyle dolegliwości. Skrzyp polny idealnie sprawdza się w codziennej pielęgnacji. Polecany jest szczególnie osobom, które walczą z wypadaniem włosów. Dodatkowo też poprawiają kondycję skóry oraz paznokci.

Co ciekawe, po produkty ze skrzypem polnym w składzie często sięgają m.in. osoby walczące z trądzikiem. Okazuje się bowiem, że roślina ta działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Przydaje się również w przypadku niewielkich ran na skórze.

Nie każdy też wie, że skrzyp polny może działać moczopędnie. Oprócz tego składniki znajdujące się w tej roślinie mogą działać rozkurczowo, co z całą pewnością docenia wiele pań z bolesnymi miesiączkami.

Jak usunąć skrzyp polny z ogrodu?

Nie da się ukryć, że skrzyp polny to roślina, której właściwości najpewniej wielokrotnie ratowały nas z różnych opresji. Jeśli jednak widzimy, ją w ogrodzie chcemy bardzo szybko ją usunąć.

Niestety, kiedy już zakaszemy rękawy i będziemy chcieli wyrwać chwast, po krótkim czasie może okazać się, że ponownie pojawił się w tym samym miejscu. Co w takim razie możemy zrobić?

Okazuje się, że wystarczy zajrzeć do własnej kuchni. W tym przypadku potrzebujemy:

pół litra wody,

pół szklanki soli,

szklankę octu spirytusowego (250 ml),

łyżkę dowolnego płynu do naczyń.

Wszystkie te składniki należy ze sobą dokładnie wymieszać, a następnie przelać do buteleczki ze spryskiwaczem. Następnie spryskaj roślinę stworzoną miksturą. Po kilku dniach skrzyp polny powinien uschnąć. Wystarczy już tylko usunąć chwast z korzeniami z ziemi i wyrzucić go do kompostownika.

