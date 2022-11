Spryskaj tym czapkę i szalik. Zapomnisz o elektryzujących się włosach

Wielkimi krokami zbliża się sezon zimowy, a wraz z nim to, czego żadna kobieta nie lubi. Elektryzujące się włosy to bardzo częsty problem w szczególności zimą, kiedy jesteśmy zmuszone do noszenia czapki oraz szalika. Jeśli raz na zawsze chcesz pozbyć się problemu elektryzujących się włosów, mamy dla ciebie niezawodny sposób.